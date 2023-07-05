Девятилетнего ребенка задержали за поджог мусорного бака во время беспорядков в Франции

В ходе беспорядков задержали около 3,6 тыс. человек, треть из которых - это несовершеннолетние

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в ночь с 1 на 2 июля девятилетнего ребенка за поджог мусорного бака на севере Франции во время беспорядков. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV.

В сообщении отмечается, что ребенок "был задержан в ночь с субботу на воскресение в коммуне Рубе (регион О-де-Франс, север страны)". По сведениям телеканала, "ребенок был замечен за поджогом мусорного бака".

Ребенок передан родителям, информирует BFMTV.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами коммун, пострадавших от погромов, заявил, что пик беспорядков пройден. С 27 июня были сожжены 6 тыс. автомобилей, было зарегистрировано свыше 12 тыс. поджогов мусорных баков, от действий вандалов пострадали более 1,1 тыс. зданий.

В ходе беспорядков было задержано около 3,6 тыс. человек, треть из которых - это несовершеннолетние. Макрон пригрозил финансовыми санкциями родителям, чьи дети принимали участие в погромах.