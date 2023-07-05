В Ярославле одного из 12 обратившихся за помощью госпитализировали после ЧП с теплоходом

Еще шести пострадавшим назначили амбулаторное лечение

ТАСС, 5 июля. Одному из 12 человек, обратившихся за медпомощью после столкновения пассажирского теплохода с пирсом в Ярославле, потребовалась госпитализация.

Еще шести пострадавшим, в том числе четырем детям, назначили амбулаторное лечение.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

"Из троих человек, которых доставили в больницу Н. В. Соловьева, госпитализирован только один, двоих отпустили на амбулаторное лечение. <…> Из четверых детей никого не госпитализировали, всем назначено амбулаторное лечение", - сообщил собеседник агентства.