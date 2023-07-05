Суд 12 июля приступит к рассмотрению дела о незаконных рынках под Ростовом-на-Дону

Фигурантами являются 16 человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко и владелец рынков Карим Бабаев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 12 июля начнет рассмотрение уголовного дела о незаконных рынках под Ростовом-на-Дону, фигурантами по которому проходят 16 человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко и владелец рынков Карим Бабаев. Об этом сообщили журналистам в среду в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Первое судебное заседание назначено на 12 июля в 10:30 мск", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело рассмотрит Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

По данным следствия, Бабаев возглавлял преступное сообщество, действовавшее в Аксайском районе Ростовской области. В его состав входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко.

Работа крупных оптовых рынков Аксайского района, расположенных вдоль трассы М-4 "Дон" на въезде в Ростов-на-Дону, была приостановлена по решению суда в апреле 2021 года. Доступ к торговым объектам был ограничен после проверок, которые провели сотрудники правоохранительных органов. По информации правоохранительных органов, проверялись сообщения о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле.