ЧП с теплоходом в Ярославле и отражение атаки ВСУ. Главные события 5 июля

ЧП с теплоходом в Ярославле

В Ярославле теплоход врезался в бетонный пирс. По данным мэра города Артема Молчанова, 12 человек обратились за помощью к медикам. Госпитализировали семь человек.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, всего на борту находились около 80 человек - 74 пассажира и 7 членов экипажа.

Отражение атаки ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что ВС РФ отразили на запорожском направлении атаку подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что в течение суток российские военные также пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп.

Новый гендиректор ТАСС

Сергей Михайлов покидает пост гендиректора ТАСС. Новым руководителем агентства назначили Андрея Кондрашова, который до этого работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.

Михайлов возглавлял старейшее информационное агентство страны с 2012 года.

Иск в Международный суд ООН из-за сбитого в Иране самолета

Украина, Великобритания, Канада и Швеция подали совместный иск против Ирана в Международный суд ООН из-за крушения украинского пассажирского самолета, сбитого в 2020 году.

В документе сказано, что "Иран не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил", а также "не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование".

Признание WWF нежелательной организацией

Минюст добавил Всемирный фонд природы (признан в России иноагентом) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.