5 июля, 14:37,
обновлено 5 июля, 14:53
Военная операция на Украине

Число пострадавших в результате обстрела Макеевки возросло до 68

© Валентин Спринчак/ ТАСС

В ДНР также сообщили, что погиб мужчина 1961 года рождения

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей Макеевки в ДНР, пострадавших в результате обстрела города со стороны ВСУ, увеличилось до 68. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Ранения различнoй степени тяжести пoлучили 68 гражданских лиц, в тoм числе трoе детей: девочки 2020 и 2009 годов рoждения и мальчик 2016 года рoждения", - говорится в сообщении. В результате атаки также погиб мужчина 1961 года рождения.

Ранее сообщалось о 41 пострадавшем.

Украинские войска во вторник вечером нанесли удар по Макеевке. Согласно информации представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из реактивных систем залпового огня. В результате атаки повреждены 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, две пожарные части, девять медицинских учреждений. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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