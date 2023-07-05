В Забайкалье число заразившихся трихинеллезом от мяса медведя выросло до 15

Все пациенты продолжают находиться под круглосуточным наблюдением и получать необходимое лечение

ТАСС, 5 июля. Количество человек, которые заразились трихинеллезом от медвежьего мяса в селе Куанда в Забайкальском крае, выросло до 15. Об этом на канале "Россия-24" сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа.

"Экстренных извещений на вчерашний вечер поступило от 15 человек. Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно", - сказала руководитель. Состояние поступивших пациентов не сообщается.

Все пациенты продолжают находиться под круглосуточным наблюдением и получать необходимое лечение. При наличии благоприятных погодных условий пострадавших перевезут санитарным бортом в краевую больницу в Читу. По необходимости проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Уточняется, что мясо медведя раздавал один из охотников. На отстрел этого животного была лицензия, при этом мясо не отдавали на ветеринарное исследование. Найденные остатки медвежатины у населения найдены и изъяты. Проводятся необходимые исследования. По предварительным результатам, мясо заражено трихинеллами.

Светлана Лапа обратилась ко всем жителям Куанды с просьбой не скрывать зараженное мясо. Никакой ответственности за это людям не грозит, поэтому специалисты призывают тех, кто употреблял дикое мясо, незамедлительно обратиться к медикам.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, которое может протекать как в легких и стертых формах, так и в очень тяжелых, заканчивающихся, если это заболевание своевременно не диагностировать и не пролечить, смертельным исходом от миокардита или поражения легких. Личинки трихинелл в мышечной ткани животного отличаются особой устойчивостью, и ни проварка, ни прожарка, ни копчение, ни соление в полной мере от них мясопродукты не освобождают. Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Для того чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 г зараженного мяса.