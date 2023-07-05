5 июля, 14:44

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни

На место ожидается прибытие специалистов и кинологов, информация об эвакуации не поступала

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне, расположенной по улице Академика Королева, 15, корпус 1. На место ожидается прибытие специалистов и кинологов", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация об эвакуации не поступала.

На прошлой неделе неизвестные несколько дней подряд "минировали" Останкинскую телебашню и телецентр "Останкино". Во всех случаях сведения были ложными. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация