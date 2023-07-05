Неизвестные сообщили об угрозе взрыва Останкинской телебашни

На место ожидается прибытие специалистов и кинологов, информация об эвакуации не поступала

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Останкинской телебашне, расположенной по улице Академика Королева, 15, корпус 1. На место ожидается прибытие специалистов и кинологов", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация об эвакуации не поступала.

На прошлой неделе неизвестные несколько дней подряд "минировали" Останкинскую телебашню и телецентр "Останкино". Во всех случаях сведения были ложными.