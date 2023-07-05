Экс-главу госинспекции самарского стройнадзора арестовали по делу о получении взятки

По данным следствия, подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя скидку и беспроцентную рассрочку на приобретение жилья в центре города за сокрытие нарушений требований пожарной безопасности, допущенные при возведении объекта

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Суд в Самаре поместил под стражу экс-руководителя Госинспекции строительного надзора Самарской области, подозреваемого в получении крупной взятки, сообщили в региональном СУ СК России.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора Самарской области, подозреваемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, с октября 2018 года по март 2019 года подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя незаконное денежное вознаграждение в виде скидки и беспроцентной рассрочки при приобретении права собственности на жилье в центре города. Взамен экс-глава госинспекции скрыл нарушения требований пожарной безопасности, допущенные при возведении объекта, и выдал заключение о его соответствии требованиям проектной документации.

Ранее экс-глава инспекции стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В январе 2022 года сотрудники областной Госинспекции стройнадзора скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности на объектах строительства, возводимых по нацпроекту "Культура". При этом были составлены заключения о соответствии объекта проектной документации. Эти заключения были учтены региональным министерством строительства при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию вопреки имеющимся несоответствиям, что привело к срыву реализации нацпроекта.