Почти 100 человек ранены в США в результате стрельбы в праздничные выходные

По данным Gun Violence Archive, погибли 15 человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 100 человек ранены в США за праздничные выходные - с вечера 30 июня до утра 5 июля - в результате нападений с использованием огнестрельного оружия. Соответствующее заявление было опубликовано в среду на странице организации Gun Violence Archive в Twitter.

"В ходе длительных выходных <...> Gun Violence Archive зарегистрировала 16 массовых перестрелок. 15 человек погибли, 94 пострадали", - говорится в публикации.

4 июля жители Соединенных Штатов традиционно отмечают главный национальный праздник - День независимости США, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей независимость страны от британского владычества.