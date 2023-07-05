5 июля, 14:54
Военная операция на Украине

Дом разрушен в селе Курской области из-за взрыва газового баллона после обстрела ВСУ

Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, жители не пострадали

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Троицкого Курской области привел к взрыву газового баллона, пожару и разрушению жилого дома, жители не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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"В селе Троицком Кореневского района после обстрела со стороны Украины разрушен дом. После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен. Всего в селе произошли три взрыва, сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в результате обстрела жители не пострадали. Ранее в среду атаке в Курской области со стороны Украины подверглись приграничные населенные пункты Краснооктябрьский, Елизаветовка, Теткино. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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