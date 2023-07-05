На Кубани четверо работников консервного завода получили ожоги из-за поломки оборудования

Состояние троих из них медики оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Поломка в работе оборудования произошла на заводе по консервации ООО "Грин Рей Кубань" в Павловском районе в Краснодарском крае, в результате ожоги получили четверо сотрудников, трое из них находятся в тяжелом состоянии, организовано проведение проверки. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"Сегодня в дневное время на территории ст. Павловской в производственных помещениях ООО "Грин Рей Кубань" <…> на оборудовании предназначенном для промышленной консервации пищевых продуктов, автоклаве, произошел сбой, в результате которого повреждения в виде ожогов различной степени получили четыре работника предприятия. В ходе организованной прокуратурой проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда на указанном предприятии", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Состояние троих пострадавших медики оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. Проверку проводит прокуратура Павловского района.