На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украинская полиция подтвердила, что в одном из судов Киева произошел взрыв. На месте инцидента присутствуют бойцы спецназа, работают следователи, взрывотехники и кинологи.

"Полицейские получили информацию о происшедшем взрыве в помещении суда в Шевченковском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что в одном из судов в Киеве произошел взрыв, была слышна перестрелка. По его данным, обвиняемый в совершении теракта в 2015 году предпринял попытку побега. Он взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

В новость были внесены изменения (18:23 мск) - добавлен комментарий полиции.