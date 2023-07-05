5 июля, 15:04,
обновлено 5 июля, 15:56
Беспорядки во Франции

Глава МВД Франции заявил о прекращении беспорядков на всей территории страны

AP Photo/ Aurelien Morissard
© AP Photo/ Aurelien Morissard

Жеральд Дарманен отметил, что ведомство по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики. Об этом сообщил в среду глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента.

Читайте также
Банды и "ядерный пубертат": из чего состоят протесты во Франции

"Мы констатируем возвращение спокойствия на всей территории Франции", - сказал Дарманен, отметив, что МВД по-прежнему находится в режиме повышенной мобилизации.

"Необходимо, однако, внимательно следить за тем, что будет происходить в ближайшие дни", - считает Дарманен.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация с происходящими во Франции беспорядками постепенно стабилизируется. "Ситуация постепенно возвращается к норме", - сказала Борн в ходе выступления в Сенате. Она информировала сенаторов о мерах по восстановлению спокойствия в стране.

Ранее о стабилизации ситуации и отмене введенных ограничений на движение наземного транспорта в вечернее время заявил в Twitter министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон. 

Теги:
ФранцияБорн, ЭлизабетБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация