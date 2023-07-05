Минприроды Коми сообщило, что дальнейшее попадание нефтепродуктов в Колву предотвращено

Ниже по течению реки акватория без видимых признаков загрязнения

СЫКТЫВКАР, 5 июля. /ТАСС/. Единичные участки загрязнения нефтепродуктами наблюдаются на реке Колве в Республике Коми после нефтеразлива, произошедшего 1 июля на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Ниже по течению реки акватория без видимых признаков загрязнения, дальнейшее попадание нефтепродуктов в реку предотвращено, сообщила пресс-служба Минприроды Коми.

"На водной поверхности реки Колвы наблюдаются единичные (по 5-10 кв. м) участки загрязнений. Ниже по течению акватория без видимых признаков загрязнения. Комиссией отмечено, что наблюдается динамика улучшения состояния окружающей среды вследствие очистки территории в сравнении с 3 июля. Предотвращено дальнейшее попадание нефтепродуктов в реку. Результаты проб воды Колвы показывают соответствие требованиям предельно допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного назначения и санитарно-гигиенических нормативов", - говорится в сообщении.

Ранее был проведен осмотр реки и места разгерметизации трубопровода с участием заместителя руководителя Росприроднадзора Светланы Жулиной и министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерины Киселевич. К ликвидации последствий аварийного загрязнения привлечены сотрудники ООО "Нобель ойл", АО "Комнедра", ООО "Экосфера" и ООО "СПАСФ "Природа". Установлено 850 м боновых заграждений, участок трубы очищен, трубопровод остановлен.

На месте аварии работают 48 человек и 12 единиц техники. По итогам совещания комиссии по ЧС компании "Нобель ойл" рекомендовано увеличить численность персонала и техники. 10 июля сотрудники Усинского лесничества обследуют пострадавший лесной фонд для расчета и последующего взыскания ущерба.