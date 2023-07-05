В ЛНР сообщили о гибели одного человека в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Еще двое получили ранения

ЛУГАНСК, 5 июля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Кременная в ЛНР из 155-мм артиллерийских орудий натовского образца. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Населенный пункт Кременная сегодня днем был обстрелян. <…> Есть жертвы среди мирного населения: один человек погиб, двое получили ранения. <…> По предварительной информации, удар по Кременной был нанесен при помощи натовской артиллерии [калибра] 155 мм. На данный момент осколки, фрагменты боеприпасов собраны, ждем официального подтверждения", - сказал он.

Марочко сообщил, что данные о жертвах и разрушениях уточняются, поскольку в районе Кременной "есть проблематика с оповещением" и "информация поступает со значительным задержанием".