Подозреваемых в краже $30 млн киберпреступников задержали в ходе операции Интерпола

Она проводилась в Кот-д'Ивуар

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Полиция задержала группировку киберпреступников, которая подозревается в хищении $30 млн, в рамках операции под эгидой Интерпола, которая проводилась в Кот-д'Ивуар. Об этом говорится в коммюнике организации, поступившем в ТАСС в среду.

"Преступная группа, по версии следствия, похитила около $11 млн, вместе с тем вероятно, что сумма похищенного составляет $30 млн", - указывается в пресс-релизе.

По данным Интерпола, деньги были украдены в результате "30 атак в 15 странах Африки, Азии и Латинской Америки". Преступная группа действовала с 2018 года.