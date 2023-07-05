5 июля, 15:49

Подозреваемых в краже $30 млн киберпреступников задержали в ходе операции Интерпола

Она проводилась в Кот-д'Ивуар

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Полиция задержала группировку киберпреступников, которая подозревается в хищении $30 млн, в рамках операции под эгидой Интерпола, которая проводилась в Кот-д'Ивуар. Об этом говорится в коммюнике организации, поступившем в ТАСС в среду.

"Преступная группа, по версии следствия, похитила около $11 млн, вместе с тем вероятно, что сумма похищенного составляет $30 млн", - указывается в пресс-релизе.

По данным Интерпола, деньги были украдены в результате "30 атак в 15 странах Африки, Азии и Латинской Америки". Преступная группа действовала с 2018 года. 

Теги:
Кот-д’Ивуар
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