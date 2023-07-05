В Подмосковье три человека погибли после столкновения автомобиля с опорой АЗС

По данным правоохранительных органов, авария могла произойти из-за того, что водитель заснул за рулем

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Подмосковье. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"ДТП произошло на 97-м км трассы М-2 "Крым". Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, съехал в кювет, а затем въехал в опору АЗС. В результате ДТП погибли трое взрослых", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным правоохранительных органов, авария могла произойти из-за того, что водитель заснул за рулем.