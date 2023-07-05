В Челябинской области кишечную инфекцию выявили у 16 посетителей кафе

Персонал отстранен от работы, предприятие питания закрыто

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области зарегистрировано 16 случаев заражения кишечной инфекцией среди посетителей кафе "Хорошее место" в Магнитогорске. Персонал отстранен от работы, предприятие питания закрыто, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Роспотребназор начал эпидрасследование случаев кишечной инфекции после посещения кафе "Хорошее место" в Магнитогорске, где зарегистрировано 16 случаев заражения кишечной инфекцией. <…> По предварительным данным, все заразившиеся употребляли в пищу шаурму с курицей, изготовленную на данном предприятии, где выявлены многочисленные нарушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами управления организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Магнитогорску от работы отстранен персонал кафе (до получения результатов медосмотра). Проводятся лабораторные исследования проб пищи и смывов. С 5 июля предприятие закрыто для проведения заключительной дезинфекции.