Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту продлили арест

Содержание под стражей продлено до 8 октября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 8 октября срок ареста фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении Артема и Григория Азатьянов, Владимира Злоба, Романа Соломко и Артура Терчаняна и продлил обвиняемым срок содержания под стражей до 8 октября", - сказала представитель суда. Ранее суд также продлил срок ареста на три месяца генеральному директору ООО "Экстра" Александру Былину, гендиректору ООО "ТЭК 34" Олегу Антипову и предпринимателю из Липецка Дмитрию Тяжелых.

Как сообщала газета "Московский комсомолец", ссылаясь на постановление об аресте, Роман Соломко с августа по 8 октября прошлого года находился в Херсоне, откуда предоставил организаторам теракта информацию о способе доставки взрывного устройства грузовым автотранспортом из иностранного государства в РФ. Он же через Владимира Злобу организовал грузовой транспорт и место перегрузки в Армавире. Соломко координировал передвижение обеих фур. Роль Злобы заключалась в фрахтовке фуры Юсубова и предоставлении водителю ложной информации о получателе груза и месте его нахождения в Симферополе. Артем Азатьян согласовал с братом место на складе в Армавире. В вину его брату Георгию Азатьяну ставится предоставление помещения. Водитель Артура Терчаняна привез груз в Россию.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.