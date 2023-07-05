Во Франции за время беспорядков напали на 17 представителей местных властей

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен также сообщил о поджоге 105 мэрий

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Участники беспорядков во французских коммунах совершили нападения на 17 представителей местных властей, в том числе глав муниципалитетов, и подожгли 105 мэрий. Об этом заявил в среду министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ходе слушаний в Сенате, трансляция которых велась на сайте верхней палаты парламента.

"В ходе беспорядков нападениям подверглись 17 избранных представителей местных властей, - сказал Дарманен. - Были подожжены мэрии 105 коммун".

Беспорядки во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля в парижском пригороде Нантер. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.

Во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами коммун, пострадавших от погромов, заявил, что пик беспорядков пройден. В ходе пресечения погромов было задержано более 3,6 тыс. человек, около трети из которых - несовершеннолетние. Ранения получили около 800 правоохранителей.