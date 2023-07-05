Пятерых жителей Брянской области осудили за организацию экстремистского сообщества

Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 3 месяцев

БРЯНСК, 5 июля. /ТАСС/. Суд в Брянске признал пятерых местных жителей виновными в организации деятельности в регионе экстремистского объединения с наименованиями "Союз Советских Социалистических Республик" и "Союз Славянских Сил Руси" (запрещена в РФ). Их приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 3 месяцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Брянской области.

"Виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 3 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Трое подсудимых лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации, финансировании экстремистской деятельности).

Установлено, что с декабря 2019 года по март 2021 года подсудимые в разное время вступили в созданное жителем Москвы межрегиональное общественное объединение с наименованиями "Союз Советских Социалистических Республик" и "Союз Славянских Сил Руси" ("СССР"), признанное судебными органами экстремистским и подлежащим ликвидации. После этого они организовали работу объединения в Брянске и области с целью изменения основ конституционного строя и нарушения целостности РФ. В том числе вовлекали в объединение новых участников, выдавая им за деньги вкладыши с подтверждением принадлежности к гражданству СССР.

Отмечается, что подсудимые вину не признали. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками регионального центра противодействия экстремизму УМВД России совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.