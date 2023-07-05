5 июля, 16:43

Ален Делон присоединился к иску детей против собственной спутницы

По данным телеканала BFMTV, женщина якобы вскрывала личную корреспонденцию актера и похищала его письма

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Дети французского актера Алена Делона направили в суд жалобу на спутницу отца Хироми. Женщина якобы вскрывала личную корреспонденцию актера и похищала его письма, сообщил в среду телеканал BFMTV.

Дети артиста обвинили Хироми в причинении морального вреда. В сообщении отмечается, что 87-летний актер "поддержал иск своих детей" к его японской спутнице.

В соответствии с французским уголовным законодательством, подобные действия могут предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф в сумме до €45 тыс. 

Теги:
ФранцияДелон, Ален
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