В Балтийске объявили режим повышенной готовности из-за проблем с водоснабжением

Обследование скважин в городе выявило несколько технических неисправностей

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. В Балтийске Калининградской области объявили в среду режим повышенной готовности из-за обострившихся проблем с водоснабжением, продолжающимися перебоями подачи воды в жилые дома, сообщила администрация городского округа на своей странице во "ВКонтакте".

"В связи с обострившейся проблемой водоснабжения в Балтийске, сегодня, 5 июля, созвали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Вместе с руководителями структурных подразделений округа приняли решение объявить режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Обследование скважин выявило несколько технических неисправностей. На одной из них песком засорился фильтр. Из-за этого город терял почти 900 куб. м воды ежесуточно. Сейчас подрядчик ведет на скважине гарантийный ремонт, обещает запустить ее в ближайшее время.

"Совместно с коллегами из Калининграда активно исправляем неполадки на остальных скважинах, на трех поменяли электродвигатели и увеличили объем подаваемой воды на станцию водоподготовки. Специалисты областного "Водоканала" начали бурить дополнительную скважину, запуск которой займет примерно три-четыре дня", - информирует администрация Балтийска.

Уточняется, что благодаря принимаемым мерам почти удалось довести до нормы давление подачи воды в городе. За счет проведенных действий за минувшую ночь пополнили резервуары с водой на 500 куб. м больше. 5 июля в течение дня прекращать подачу водоснабжения в Балтийске не планируют, воды не будет в ночное время, 6 июля, с 00:00 до 04:00. Осуществляется подвоз воды в разные районы города, для работы по заявкам нужд населения создана оперативная группа.

4 июля губернатор области Антон Алиханов в эфире ГТРК "Калининград" сообщил, что проблема Балтийска, где вода подается жителям с перебоями, связана с необходимостью ремонта скважин водозабора, региональные власти надеются решить ее в течение ближайших двух суток.