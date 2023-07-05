Суд арестовал начальника тыла МВД Татарстана по делу о взятке

В случае признания Рамиля Шакирова виновным ему грозит до 15 лет колонии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду арестовал начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова по делу о крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство СК об аресте Шакирова Р. Х. по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - сказали в суде, не уточнив суть претензий к задержанному.

В случае признания Шакирова виновным ему грозит до 15 лет колонии.

Как сообщил адвокат фигуранта Андрей Вербах, решение суда будет обжаловано. "Арестовали на два месяца, будем обжаловать", - сказал он, уточнив, что его подзащитный полностью не признает вину.

5 июля Шакирова задержали в Татарстане, позже его доставили в Москву.