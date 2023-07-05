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Беспорядки во Франции

Во Франции за время беспорядков совершили около 24 тыс. поджогов

По данным МВД, пострадали 12 031 автомобилей

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Участники беспорядков во Франции совершили около 24 тыс. поджогов за время волнений, начавшихся вечером 27 июня. Об этом сообщил в среду глава ведомства Жеральд Дарманен на слушаниях в Сенате, трансляция которых ведется на сайте верхней палаты парламента.

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"В ходе беспорядков было зафиксировано 23 878 поджогов, в том числе 12 031 автомобилей" - сказал Дарманен.

Он также добавил, что повреждены более 2,5 тыс. строений, в том числе 273 здания сил правопорядка, около 500 мэрий и 168 учебных заведений.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами коммун, пострадавших от погромов, заявил, что пик беспорядков пройден. В ходе беспорядков было задержано более 3,6 тыс. человек, ранения получили около 800 сотрудников правоохранительных служб. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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