В Берлине эвакуируют 7 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Вокруг места обнаружения снаряда установлена зона безопасности радиусом 500 м

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны обнаружена в среду при строительных работах в восточной части Берлина. Как сообщила в Twitter столичная полиция, временно покинуть свои дома вынуждены 7 тыс. человек.

Предполагается, что бомба будет обезврежена этим вечером. Вокруг места обнаружения снаряда установлена зона безопасности радиусом 500 м.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой в ФРГ была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.