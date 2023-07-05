В ДНР предположили, что ВСУ нанесли удар по мэрии Волновахи ракетами Storm Shadow

Глава городской администрации Константин Зинченко заявил об отсутствии пострадавших

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. Украинская армия нанесла удар по населенному пункту Волноваха около Мариуполя, повреждено здание администрации города. По предварительным данным, по городу были выпущены ракеты Storm Shadow, сообщил ТАСС глава администрации Волновахи Константин Зинченко.

"Попадание в здание администрации. Пострадавших нет, левое крыло разрушено. Предварительно, [применялись ракеты] Storm Shadow", - сообщил мэр.

Как сообщил в эфире телеканале "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин, трое сотрудников мэрии Волновахи получили незначительные травмы, но отказались от госпитализации. "Просто чудо, что нет погибших и есть незначительные повреждения - имеется в виду среди гражданского населения. От госпитализации отказались трое сотрудников администрации. Незначительные травмы. Но обрушение плит произошло. Повреждения здания очень серьезные", - сказал Пушилин.

Он добавил, что предположительно удар был нанесен ракетами Storm Shadow, однако есть вероятность, что украинскими войсками был применен HIMARS.

В МЧС ДНР сообщили, что в административном здании в Волновахе спасли трех человек заблокированных из-за обстрела. "В 17:50 на линию "101" поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета в четырехэтажное здание администрации города Волновахи. Сотрудники администрации оказались заблокированы внутри помещений. Для проведения аварийно-спасательных работ к месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты. Прибывшие на место спасатели деблокировали трех женщин и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. После осмотра от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что зафиксированы повреждения кровли и перекрытия на площади 125 кв. м без последующего горения.