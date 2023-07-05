Настоятеля храма канонической УПЦ в Сумской области обвинили в госизмене

В СБУ ранее заявили, что священник якобы передавал российским спецслужбам информацию о руководстве местных властей и полиции, собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прокуратура Сумской области Украины направила в суд обвинительный акт по делу о "государственной измене в условиях военного положения" в отношении настоятеля одного из храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Шосткинском районе. Об этом сообщает сайт ведомства.

Священник был задержан 1 марта и с тех пор содержался под стражей. Как утверждали ранее в Службе безопасности Украины, священник якобы передавал российским спецслужбам информацию о руководстве местных властей и полиции, собирал информацию о дислокации сил обороны на территории региона.

Власти Украины в последнее время взяли курс на запрет УПЦ. Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах и епархиях по всей стране, против священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, в отношении иерархов церкви объявлены санкции, 13 священнослужителей указом президента страны Владимира Зеленского лишены гражданства. Правительство Украины внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению Зеленского и направленный на запрет УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией.