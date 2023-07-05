Зампреда правительства КЧР Гербекову уволили после дела о хищении более 100 млн рублей

Подозреваемая находится под домашним арестом

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов освободил от должности зампреда правительства региона Ирину Гербекову, подозреваемую в организации хищений более 100 млн бюджетных средств при закупках лекарств и медицинского оборудования. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ об освобождении от должности заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Ирины Гербековой в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ФСБ совместно с МВД России выявила и пресекла деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства КЧР. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ России, участники преступного сообщества занимались хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам. По предварительным оценкам, ущерб превысил 100 млн рублей.

В рамках возбужденного по ч. 3 ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" уголовного дела установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Как уточнили ТАСС в МВД по КЧР, всего задержаны восемь человек. Трое из них, в том числе Гербекова, находится под домашним арестом, еще пятеро арестованы.