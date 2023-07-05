При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали шесть человек

Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщал в своем Telegram-канале о трех раненых.

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. При обстреле со стороны ВСУ Петровского и Кировского районов Донецка пострадали шесть мирных жителей. Об этом в среду сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В Кировском районе по улице Воздушной мужчина 1962 года рождения, в Петровском районе ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал в своем Telegram-канале о трех раненых.

"Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях в результате варварского обстрела украинскими карателями мирных районов города Донецка. В Кировском районе ранения получил мужчина 1962 года рождения. В Петровском районе ранены двое мирных жителей - мужчины 1969 и 1993 годов рождения", - написал мэр.