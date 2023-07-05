Суд Иванова поместил под домашний арест тренера спортклуба, обвиняемого в избиении ребенка

По версии следствия, он бил воспитанника кулаками и палкой

ТАСС, 5 июля. Тренера спортивного клуба "Патриот" в Иванове, обвиняемого в избиении 10-летнего мальчика, по решению суда отправили под домашний арест. По делу устанавливаются иные пострадавшие среди воспитанников спортклуба. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК по Ивановской области.

"Тренеру спортивного клуба, обвиняемому в истязании воспитанника, избрана мера пресечения. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на тренировках в секции "Смешанные единоборства" тренер наносил побои кулаком и палкой 10-летнему воспитаннику по различным частям тела, причиняя ему физические и психические страдания. Дело расследуют по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего". "По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные, в том числе на установление иных потерпевших среди воспитанников спортивного клуба, а также на сбор и закрепление доказательств", - добавили в пресс-службе следственного управления.