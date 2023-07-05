На Кубани после травмирования работников консервного завода возбудили уголовное дело

При разгерметизации автоклава для изготовления консервов пострадали сотрудники в возрасте от 31 до 37 лет

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны труда после получения травм четырьмя работниками на заводе по консервации ООО "Грин Рей Кубань" в Павловском районе. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

"По поручению руководителя краевого следственного управления СК России Андрея Маслова Павловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда на одном из предприятий (ч. 1 ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

В консервном цехе произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. Пострадали сотрудники в возрасте от 31 до 37 лет. На предприятии изымается техническая документация и записи с камер видеонаблюдения, назначено проведение судебных экспертиз.

Ранее в прокуратуре региона сообщали, что на предприятии произошла поломка в работе оборудования, в результате ожоги получили четверо сотрудников, трое из них находятся в тяжелом состоянии, проводится проверка.