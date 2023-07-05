5 июля, 17:51

Информация об угрозе взрыва Останкинской телебашни оказалась ложной

Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружили

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" Останкинской телебашни в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация об угрозе взрыва ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Останкинской телебашне, расположенной на улице Академика Королева, 15, корпус 1. Эвакуация не проводилась.

На прошлой неделе неизвестные несколько дней подряд "минировали" Останкинскую телебашню и телецентр "Останкино". Во всех случаях сведения были ложными. 

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