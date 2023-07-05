В Оренбуржье разыскивают пропавшую женщину с двумя детьми

По данным полиции, утором 4 июля они ушли из дома и не вернулись

ТАСС, 5 июля. Полицейские в Орске Оренбургской области разыскивают пропавших женщину и двух ее детей семи и девяти лет. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Отделом полиции №2 МУ МВД России "Орское" разыскиваются без вести пропавшие, проживающие по адресу улица Виноградная, 5-2, которые 4 июля 2023 года в утреннее время ушли из дома, и до сих пор об их местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что пропали 35-летняя женщина и две девочки в возрасте семи и девяти лет.

Женщина была одета в серый спортивный костюм Adidas, белые мокасины, с собой серый рюкзак. На ее правом плече находится татуировка с изображением матери с ребенком на руках. Девятилетняя девочка была одета в светлые клетчатые штаны, черную футболку и клетчатую светлую рубашку с капюшоном, на ногах - серебристые босоножки. На семилетней девочке были клетчатые штаны, белая футболка, клетчатая рубашка с капюшоном и серебристые босоножки.

Сотрудники правоохранительных органов попросили граждан, которым что-либо известно о пропавших, обратиться в полицию.