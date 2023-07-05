СМИ: у Елены Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

В "Новой газете" назвали состояние журналистки стабильным

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичные медики диагностировали у журналистки Елены Милашиной, на которую напали во вторник в Чечне, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей, сообщается в среду в Telegram-канале "Новой газеты".

"Елена Милашина прошла обследование в московской клинике. Диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сознание у журналистки ясное, состояние стабильное.

Неизвестные напали на журналистку Милашину и адвоката Немова на территории Чечни. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни. Ранее Песков назвал случившееся "очень серьезным нападением, которое требует достаточно энергичных мер", и сообщил, что о ЧП доложено главе государства Владимиру Путину.