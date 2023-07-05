В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе с покрышками

По данным МЧС, продолжается тление в завалах на площади 200 кв. м

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с покрышками в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 20:59 открытое горение ликвидировано. Происходит тление в завалах на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, ул. Салова, д. 27, поступило 5 июля в 13:01. В 13:56 мск пожару присвоили повышенный номер №2. В 15:01 пожар локализовали на площади 3,5 тыс. кв. м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К тушению привлекли 95 человек и 28 единиц техники. В готовность был приведен вертолет Ка-32 МЧС России.