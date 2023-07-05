Полиция Эдинбурга задержала двух женщин во время торжеств по случаю коронации Карла III

Они пытались перелезть через ограждения в ходе парада на центральной улице города

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Полиция Шотландии задержала в среду двух женщин, которые пытались перелезть через ограждения во время парада, проходившего на центральной улице Эдинбурга Ройал-майл по случаю коронации Его Величества Карла III. Об этом главное полицейское управление региона сообщило в Twitter.

"Две женщины в возрасте 20 лет и 21 года были задержаны за нарушение общественного порядка после предположительно предпринятой ими попытки перебраться через ограждение для сдерживания толпы на Ройал-майл в Эдинбурге. Нашим приоритетом является обеспечение общественной безопасности с учетом имеющихся у людей прав", - отметили в полиции.

Торжества, приуроченные к коронации Карла III, состоявшейся 6 мая в Лондоне, прошли в Эдинбурге по случаю визита монарха в Шотландию и были призваны подчеркнуть незыблемость британских традиций. До династической унии 1603 года Англией и Шотландией правили разные монархи, однако король Яков VI Шотландский (он же Яков I Английский) объединил две короны. В знак уважения к шотландской истории Букингемский дворец в этом году, как и 70 лет назад после коронации Елизаветы II (1926-2022), решил провести отдельную церемонию в Шотландии.

Ее центральным моментом стала передача Карлу III королевских регалий и драгоценностей в соборе Святого Эгидия. Среди них - корона Шотландии, которую впервые использовали во время коронации жены короля Якова V (1512-1542) королевы Шотландии Марии де Гиз (1515-1560), а также скипетр, подаренный королю Якову IV (1473-1513) Папой Римским Александром VI (1431-1503) в 1494 году.

Противники монархии

Среди людей, собравшихся на улицах города в день торжеств, были не только те, кто приветствовал Карла III. Большая группа членов антимонархической группы Republic развернула транспаранты с надписью "Не мой король" и скандировала тот же лозунг. "Этот бессмысленный парад тщеславия в Эдинбурге обойдется шотландским налогоплательщикам в миллионы фунтов. И ради чего? Лишь для того, чтобы Карл мог снова быть в центре внимания на один день", - заявил лидер Republic Грэм Смит.

К шествию противников монархии присоединился член шотландского правительства Патрик Харви, представляющий Шотландских зеленых, заявивший, что уже несколько месяцев средства британских налогоплательщиков тратятся на то, "чтобы богатейшие люди не только этой страны, но и мира, могли поучаствовать в костюмированной вечеринке по мотивам "Игры престолов" за непомерные деньги".

Церемония коронации 74-летнего Карла III и королевы Камиллы состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне спустя почти восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Гостями мероприятия стали около 100 иностранных лидеров, ведущие политики Великобритании, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных и благотворительных организаций и чрезвычайных служб.