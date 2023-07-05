В детском лагере под Воронежем выявили 10 случаев острой инфекции

В больницу доставили одного ребенка

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Санитарные врачи выявили 10 случаев острой кишечной инфекции в муниципальном детском оздоровительном лагере "Юность" в Новоусманском районе под Воронежем, сообщила в среду пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"По состоянию на 5 июля зарегистрировано 10 случаев с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей. При возникновении симптомов заболевания все заболевшие были обследованы на вирусологические и бактериологические показатели, один ребенок госпитализирован в стационар. Остальные находятся на амбулаторном лечении. На текущий момент состояние всех больных стабильное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей на отдыхе в муниципальном лагере "Юность", проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, отобраны пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, взяты смывы с объектов. "По предписанию Роспотребнадзора по Воронежской области работа учреждения приостановлена, продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области, по факту сообщений о заболевании 10 детей острой кишечной инфекцией в лагере "Юность" организована доследственная проверка. "Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.