В Курской области в ДТП погибли три человека

Пострадали трое

ТАСС, 5 июля. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Курской области на автомобильной дороге Курск - Воронеж, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок. Еще три человека пострадали и доставлены в больницу, сообщила в среду в своем Telegram-канале прокуратура по региону.

"В результате аварии погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний. Еще три человека доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Советского района Курской области Мария Денисова. По данным пресс-службы ведомства, ДТП произошло на 103-м км автомобильной дороги Курск - Воронеж. По предварительной информации, автомобиль марки ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Audi А6.