Президент Португалии потерял сознание на мероприятии

Марселу Ребелу ди Соузу доставили в больницу

МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза был доставлен в больницу в среду после того, как потерял сознание в ходе мероприятия. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, глава государства посещал факультет науки и технологий Нового университета Лиссабона недалеко от столицы республики. После потери сознания в качестве меры предосторожности 74-летний президент был отправлен в медицинское учреждение для проведения анализов.

Как передает телеканал CNN Portugal, он будет выписан в ближайшее время.