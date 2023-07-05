Антикоррупционное бюро Украины задержало нардепа "Слуги народа" по делу о взяточничестве

По предварительной информации, Людмилу Марченко заподозрили во взятке в размере $3 тыс.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали народного депутата от правящей партии "Слуга народа" Людмилу Марченко по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Источники в правоохранительных органах сообщили, что НАБУ задержана народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко и ее помощница. По предварительной информации, Марченко задержана на взятке $3 тыс. дома в Тернополе. Ее помощница за деньги давала разрешения военнообязанным на выезд за границу через систему "Путь", - написал он в Telegram-канале.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram-канале опубликовала информацию о том, что был "разоблачен" помощник нардепа при получении взятки, но имен ведомство не привело. "При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему "Путь" разоблачили помощника действующего народного депутата Украины. <...> Проверяется причастность к указанному преступлению и народному депутату", - сказано в сообщении.