На юге Перу ввели режим ЧП из-за извержения вулкана Убинас

Он находится в 60 км к востоку от города Арекипа

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Перу ввело в среду чрезвычайное положение (ЧП) в нескольких районах департамента Мокегуа из-за извержения вулкана Убинас.

"Этим утром на заседании Совета министров было решено объявить чрезвычайное положение в некоторых районах Мокегуа в связи с неминуемой угрозой извержения вулкана Убинас", - говорится на странице правительства в Twitter.

Вулкан находится в 60 км к востоку от города Арекипа на юге страны.Ранее Убинас выбросил пепел на высоту до 5,5 км. Последний раз вулкан извергался в 2019 году.