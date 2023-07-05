5 июля, 19:20

На юге Перу ввели режим ЧП из-за извержения вулкана Убинас

Он находится в 60 км к востоку от города Арекипа

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Перу ввело в среду чрезвычайное положение (ЧП) в нескольких районах департамента Мокегуа из-за извержения вулкана Убинас.

"Этим утром на заседании Совета министров было решено объявить чрезвычайное положение в некоторых районах Мокегуа в связи с неминуемой угрозой извержения вулкана Убинас", - говорится на странице правительства в Twitter.

Вулкан находится в 60 км к востоку от города Арекипа на юге страны.Ранее Убинас выбросил пепел на высоту до 5,5 км. Последний раз вулкан извергался в 2019 году. 

Теги:
Перу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация