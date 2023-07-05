Саперы обезвредили обнаруженную в Берлине бомбу времен Второй мировой войны

Полиция планирует "вскоре снять все оцепления"

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Германские саперы обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны, которая ранее была обнаружена на востоке Берлина.

"Все оцепления вскоре будут сняты", - говорится в сообщении полиции в Twitter. Ранее в целях безопасности были эвакуированы около 7 тысяч человек, теперь они могут вернуться в свои дома.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различного калибра - фугасные, осколочные, зажигательные. Более 20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев, иногда чаще, снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют, саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой в ФРГ была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.