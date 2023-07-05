5 июля, 19:32,
обновлено 5 июля, 19:38
Военная операция на Украине

На нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись пять емкостей с топливом

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Произошел разлив, сообщили в экстренных службах

ТАСС, 5 июля. Пожар произошел на Красногвардейской нефтебазе в Макеевке в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ, горят пять емкостей с топливом. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

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"В результате обстрела со стороны ВСУ произошел пожар на Красногвардейской нефтебазе. Горят пять емкостей с топливом - четыре емкости по 50 кубометров и одна - 40 кубометров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также произошел разлив топлива.

Огонь с горящих емкостей перешел на стоящие вблизи деревья. "Информация о пострадавших не поступала", - добавил представитель экстренных служб. Обстрел территории продолжается. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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