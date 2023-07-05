В Кабардино-Балкарии девушка погибла от полученных после падения с лошади травм

Тело погибшей нашли в лесном массиве

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Девушка умерла от травм, полученных в результате падения с лошади в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

"Поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе в лесном массиве близ населенного пункта Терскол девушка упала с лошади и от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Спасатели нашли тело погибшей в лесном массиве и передали его следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

"К поисковым работам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве пяти человек, а также одной единицы техники", - добавили в пресс-службе.