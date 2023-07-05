СМИ: в Бразилии с горнодобывающего предприятия похитили источники цезия-137

Как сообщил телеканал Globo, инцидент произошел в городе Назарену

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июля. /ТАСС/. Два источника радиоактивного цезия-137 похищены с горнодобывающего предприятия в городе Назарену (штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны). Об этом сообщает в среду телеканал Globo.

По его информации инцидент произошел еще 29 июня на предприятии, занимающемся добычей лития, входящем в структуру голландской AMG. Как утверждает телеканал, пропали капсулы с радиоактивным веществом, использовавшиеся в оборудовании для измерения плотности.

Расследованием инцидента занялись службы безопасности предприятия, полиция и Национальная комиссия по ядерной энергии. В компании заявили, что относятся к происшествию "очень серьезно" и "предпринимают все возможные усилия для урегулирования ситуации".

В 1987 году в результате контакта с цезием-137 из-за неправильной утилизации медоборудования в штате Гояния несколько сотен человек получили высокую дозу облучения, четверо погибли.