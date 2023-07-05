Нацгвардия Украины начала расследование из-за действий конвоиров устроившего взрыв в суде

По предварительным данным, подсудимый использовал самодельное взрывное устройство с целью побега

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Национальная гвардия Украины начала служебное расследование из-за действий конвоиров подсудимого Игоря Гуменюка, устроившего взрыв в Шевченковском суде Киева с целью побега. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Около 17:20 Гуменюк в помещении Шевченковского районного суда Киева, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи, используя, по предварительным данным, самодельное взрывное устройство. Затем, как отмечает издание Klymenko Time, в здании произошел еще один взрыв, вероятнее всего, сотрудники правоохранительных органов начали штурм. Во время штурма были ранены двое бойцов спецподразделения "Корд". МВД сообщило, что подсудимый покончил с собой.

Участник националистической организации Гуменюк в августе 2015 года во время беспорядков у здания Верховной рады бросил гранату в солдат Национальной гвардии Украины.