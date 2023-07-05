В Адыгее арестовали четырех человек по делу о незаконной организации азартных игр

Группа действовала в Майкопском районе с середины сентября 2022 года

МАЙКОП, 5 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении четырех мужчин за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные группой. Обвиняемые арестованы, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"В отношении четверых местных жителей по материалам проверки, поступившим из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Майкопскому району, возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Злоумышленники задержаны при силовой поддержке бойцов ОМОН "Фишт" регионального управления Росгвардии. Судом по ходатайству следователя в отношении них [задержанных] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, группа действовала с середины сентября 2022 года. Подозреваемые организовали в Майкопском районе игорное заведение с соответствующим оборудованием. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе.