В Ульяновской области задержали иностранца за осквернение Корана

По словам главы региона Алексея Русских, видео, на котором мужчина совершает кощунственные действия в отношении книги Коран, появилось в сети

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, по предварительной информации в Ульяновске, после совершения кощунственных действий в отношении Корана. Об этом в среду написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находится на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали", - отметил он.

Русских уточнил, что Ульяновская область - многонациональный и многоконфессиональный регион. "Мы уважаем друг друга, чтим традиции, обычаи и очень трепетно относимся к религиозным чувствам верующих. Преступление против одного из наших братских народов - это преступление против нас всех. У терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии", - написал он.

Губернатор уверен, что действиям гражданина будет дана самая жесткая правовая оценка. "Если в других странах такие выходки - извращенная норма, в России неуважение к Корану - омерзительное преступление. Попытки посеять рознь среди народов нашей страны проваливаются у наших недругов раз за разом, поэтому, к сожалению, в ход идут самые немыслимые способы", - добавил он.

В Telegram-канале Ассамблеи народов России в среду размещено заявление генерального директора организации Александра Дарковича о провокации в Ульяновске. "В сети "Интернет" распространяется очередное провокационное видео, на котором некий иностранный гражданин осуществляет кощунственные действия в отношений священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатором является некий Сайд Абу Мустафа - египтянин, ныне проживающий в Ульяновске", - отмечается в сообщении.

В опубликованном заявлении также говорится, что одними из первых, кто открыто отреагировал на акт недавнего публичного сожжения Корана в Швеции, стали представители Русской православной церкви, назвавшие произошедшее бесчеловечным и оскорбительным актом недопустимого вандализма. "Такая позиция - результат многовекового опыта соработничества православных и мусульман нашего государства в деле построения общего Отечества и служения его многонациональному народу. <…> Призываю всех проявить выдержку, хладнокровие, мудрость и ответственность. Не поддаваться на провокации, сохранять и преумножать межнациональное единство и братство", - цитирует заявление Telegram-канал.