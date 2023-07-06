В Тель-Авиве арестовали трех участников беспорядков

По данным The Times of Israel, сотни протестующих против отставки начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда перекрыли шоссе Аялон

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июля. /ТАСС/. Полицейские арестовали в среду трех участников беспорядков в ходе массовой акции протеста против отставки начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, сотни протестующих вышли на шоссе Аялон (крупнейшая транспортная магистраль на востоке города) и перекрыли его. В разгоне беспорядков задействованы наряды конной полиции. Стражи порядка применяют спецсредства, были задействованы водометы, указывает газета. Протесты также проходят в Иерусалиме, Хайфе и нескольких других городах Израиля.

Ранее в среду Эшед заявил об уходе в отставку, мотивировав этот шаг политической игрой против себя из-за недостаточной жесткости в подавлении предыдущих протестных акций против судебной реформы, пишет газета The Jerusalem Post. По ее данным, в полиции Израиля заявили, что в Тель-Авиве демонстранты жгли костры на проезжей части шоссе Аялон, а стражи порядка использовали водометы, предназначенные для разгона толпы, в том числе и для того, чтобы потушить пламя.

Действующее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу вызвал массовые протесты либеральной оппозиции, которые продолжаются уже 26-ю неделю.